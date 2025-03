Trama del film Io ti conosco

Nina, Ŕ immersa in una storia complessa, tra la sua vita e il film che sta montando. Il tema della gelosia e il dolore provocato dalla brutalitÓ della storia spingono Nina a riconsiderare un trauma vissuto durante l'infanzia. Il mare riveste un ruolo centrale nella trama, diventando il punto di svolta che conduce a un mistero legato alla scomparsa del marito di Nina, Giulio. La sua ricerca la porta a incontrare Francesco, ma il rapporto con lui non resiste alla prova, conducendo Nina a una fuga verso un epilogo aperto. Il viaggio emotivo di Nina, intriso di ricordi e tensioni, si colloca in un contesto che riflette le angosce e le speranze di molte donne.

