Trama del film Silenzio!

Il film racconta la storia di Julien (François Civil), un giovane insegnante appassionato, che dedica anima e cuore al suo lavoro per costruire un legame con i suoi studenti. Tutto crolla quando viene ingiustamente accusato di molestie da un’alunna. La voce si diffonde come un incendio, trasformando il liceo in un campo di tensioni e sospetti. Mentre Julien lotta per dimostrare la sua innocenza, scopre di non poter contare nemmeno sul sostegno della Presidenza, dove il silenzio regna sovrano. Un dramma che svela il peso delle parole e il coraggio di resistere contro l’ingiustizia.

