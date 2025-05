Trama del film Il mio compleanno

Riccardino sta per compiere 18 anni nella casa famiglia in cui vive. Da quattro anni è separato dalla madre, una donna con forti disturbi della personalità. Nonostante la guida premurosa e attenta del suo educatore, che vuole condurlo verso un futuro sicuro nella casa famiglia, Riccardino decide di scappare, raggiungere la madre e vivere con lei. La sua illusione si trasformerà presto in un'amara verità e Riccardino dovrà fare una scelta difficile.

