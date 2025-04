Trama del film L'amore, in teoria

Leone Ŕ il fidanzato perfetto: gentile, educato, rispettoso. I genitori di Carola lo adorano, convinti che lei abbia finalmente lasciato Manuel, il ragazzo poco raccomandabile con cui usciva. In realtÓ, Leone per Carola Ŕ solo una copertura mentre lei continua a frequentare Manuel. Ed Ŕ proprio a causa di questa situazione che Leone si ritrova costretto ai servizi sociali, dopo essere stato accusato ingiustamente di un crimine non commesso. Eppure, questa svolta inaspettata nasconde una scoperta meravigliosa: quella del primo amore, con Flor, un'attivista ambientale, forte e libera. Quando Leone sembra aver finalmente dimenticato Carola per˛, lei piomba di nuovo nella sua vita. Diviso tra l'amore vero e quello da sempre immaginato, Leone troverÓ la sua strada grazie anche ai consigli di Meda, un senzatetto che gli insegnerÓ la filosofia dell'amore, dei sentimenti e della vita al di lÓ dei libri.

