Trama del film Black tea

Il film racconta una storia d'amore che supera i limiti geografici e le frontiere, attraversando le distese sconfinate dell'Africa fino ad arrivare nelle cerimonie del tŔ in Cina. Racconta la storia di Joice, una giovane donna africana sui trent'anni, che nel giorno del suo matrimonio dice "no" e decide di lasciare la Costa d'Avorio per raggiungere il quartiere africano di Guangzhou, in Cina, e crearsi una nuova vita. Qui inizia a lavorare in un negozio di tŔ, apprendendo tutti i rituali delle cerimonie cinesi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film