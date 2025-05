Trama del film L'amore che ho

I drammi e le gioie vissuti da una delle leggende della canzone popolare siciliana, Rosa Balistreri. Una donna intensa, violenta, fragile e indistruttibile, pronta ad affrontare qualsiasi sacrificio per la sua causa, per la difesa dei diritti dei pi¨ deboli, dei lavoratori, delle donne abusate e ignorate, e per andare contro qualsiasi prevaricazione.

