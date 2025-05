Trama del film Il bacio della cavalletta

Bernard è uno scrittore freelance con l'ossessione per l’ordine. Condivide l’appartamento con una pecora, che lo scalda, lo conforta e concilia il suo sonno. Nonostante una relazione disfunzionale segnata da frequenti rotture, prova un amore profondo per Agata, la sua compagna. Ma il legame più forte è quello con sio padre Carlos. Ma la tragedia irrompe nella vita di Bernard quando il genitore viene aggredito mentre cammina per strada, riportando una grave commozione celebrale. Successivi esami medici rivelano una diagnosi terribile: la presenza di un tumore al cervello. Carlos si trova ad affrontare una scelta difficile: sottoporsi ad un intervento chirurgico, che offre il 50% di possibilità di sopravvivenza, oppure rinunciare. Senza l’intervento, la morte è certa. Il padre prende la sua decisione, lasciando Bernard in uno stato di shock e in balia del suo mondo.

