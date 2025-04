Trama del film Generazione romantica

Siamo a Datong, in Cina, allĺalba del nuovo millennio. Bin e Qiaoqiao vivono una storia d'amore come tante, fatta di piccole gioie quotidiane, danze e musica. Ma quando Bin decide improvvisamente di partire per motivi di lavoro, Qiaoqiao rimane a casa, fiduciosa nella promessa del suo ritorno. Tuttavia, quando il tempo trascorre e la sua attesa sembra infrangersi contro la realtÓ, Qiaoqiao intraprende un viaggio per cercarlo, consapevole che la loro storia sta cambiando.

Sei un blogger? Copia la scheda del film