Trama del film Il bambino di cristallo

Scott e Theresa hanno due figli: Austin e Logan. Austin e` autistico e affetto da una malattia alle ossa che le rende estremamente fragili. La vita non e` facile per lui ma Austin affronta ogni nuovo giorno con coraggio e ottimismo. Scott fa del suo meglio per essere un bravo padre ma si sente oberato dalle preoccupazioni e inizia a bere troppo. Sara` proprio Austin, con il trascinante entusiasmo per la vita, a dare a Scott la forza di superare la sua dipendenza dall'alcol.

