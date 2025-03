Trama del film Prophecy

“Paperboy”, un misterioso individuo il cui volto nascosto da un foglio di giornale, appare in brevi video nel web per denunciare ingiustizie e preannunciando la punizione dei colpevoli. Gli spiragli per capire la sua identità sono pochissimi, ma Paperboy riesce pian piano a conquistare seguaci e sostenitori che come lui hanno sete di verità e di giustizia. A fare da collante alla trama, tematiche di forte attualità come gli effetti amplificatori del web, il mondo dei riders e del food delivery, le potenzialità della realtà virtuale e del mondo delle start up tecnologiche.

Sei un blogger? Copia la scheda del film