Trama del film W muozzart!

“In ognuno di noi... c’è un Mozart assassinato!”

Tutto nel corso di una giornata. Tommaso, pesce piccolo della criminalità e Justine, una ragazza francese sulle tracce del suo ex, si incontrano per caso in una stazione di servizio. Una scritta campeggia nel bagno “... Muozzart assassiné!”. I due finiscono per viaggiare insieme verso Giovinazzo (Puglia), paese d’origine di Tommaso e dell'ex di Justine. Lei in cerca, lui in fuga, si ritroveranno coinvolti l’una nelle vicende dell’altro, fino alla notte, in quella stessa stazione di servizio. Nel buio qualcuno spara. Perché a volte, per sopravvivere, bisogna avere almeno due facce e due verità.

Sei un blogger? Copia la scheda del film