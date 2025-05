Trama del film Reinas

Il film si svolge nel 1992, mentre il Perů č travolto dal caos politico e sociale. Due sorelle adolescenti, Lucia e Aurora (Abril Gjurinovic e Luana Vega), stanno per lasciare per sempre il proprio Paese con la madre in cerca di una vita migliore negli Stati Uniti. Ma per poter emigrare, hanno bisogno della firma del padre, Carlos (Gonzalo Molina), che ha trascorso gran parte della sua vita lontano da loro. Inaspettatamente, decide di tornare, cercando di riavvicinarsi alle figlie prima che partano, nella speranza di riconquistare il loro amore e la loro fiducia. Questa nuova e complicata relazione tra padre e figlie, č un misto di dolore e sollievo. Mentre si confrontano con le difficoltŕ dell’adolescenza e il grande cambiamento che li attende, il ritorno di Carlos amplifica le loro emozioni, ma al contempo offre una possibilitŕ di guarigione e un'opportunitŕ di riconciliazione.

