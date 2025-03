Trama del film La storia di patrice e michel

Due fratellini, abbandonati dalla madre durante l'estate del 1948, fuggono nella foresta. Per sette anni riusciranno a sopravvivere da soli come bambini selvaggi. Superando il freddo, la fame e le difficoltÓ, dimostreranno di avere un'eccezionale capacitÓ di adattamento, svilupperanno uno straordinario legame simbiotico tra loro e assaporeranno una vita in assoluta libertÓ e in totale simbiosi con la natura.

