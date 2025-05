Trama del film When it rains in la

Il film è ambientato a Los Angeles dove piove raramente, ma quando succede, lo fa in modo incessante e la città sembra trasformarsi. È proprio durante uno di questi rari temporali che Sasha (Monroe Cline), una giovane donna dell'Est Europa, arriva in città. Fugge da un passato traumatico, la recente e inspiegabile morte del suo compagno Nate (Eric Roberts), un uomo molto più anziano, collezionista di maschere antiche. Determinata a lasciarsi alle spalle il dolore, Sasha cerca conforto tra i vecchi amici di Los Angeles. Potrebbe sembrare l’inizio di un periodo tranquillo, che le permette di elaborare il lutto, ma la realtà prende una piega diversa. Invece di rifugiarsi nel silenzio, lei e i suoi amici scelgono di affogare i pensieri in una notte di eccessi tra locali e alcol. Ma l’atmosfera di festa si incrina rapidamente. Eventi strani e inquietanti iniziano a verificarsi. Figure mascherate iniziano ad apparire nell’ombra, simili a quelle che il defunto Nate aveva acquistato poco prima di morire. Una donna enigmatica entra in scena, risvegliando ricordi e verità che Sasha ha cercato disperatamente di dimenticare. Mentre la pioggia continua a cadere, Sasha è costretta a confrontarsi con forze oscure, e con un passato che la perseguita in modi sempre più sinistri. In un crescendo di tensione e terrore, capisce che non può sfuggire alla verità, soprattutto quando la verità indossa una maschera.

