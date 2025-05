Trama del film Nottefonda

Ciro Ŕ un uomo allo sbando dopo la perdita della moglie. Vuole trovare chi lĺha investita e uccisa sulla strada di notte. Ogni notte. In questa ricerca ha perduto sÚ stesso, il senso del tempo e la possibilitÓ di far vivere una vita normale al figlio Luigi, tredicenne, un ragazzino costretto a crescere in fretta per trattenere il padre dalla discesa negli inferi.

