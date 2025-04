Trama del film Moon il panda

In Cina, il dodicenne Tian viene mandato con la sorella a stare con la nonna sulle montagne del Sichuan. Mentre ci si aspetta che studi per soddisfare le grandi aspettative del padre, Tian preferisce avventurarsi nella rigogliosa foresta circostante. Lý, fa un incontro sorprendente con Moon, un cucciolo di panda. Con il passare dei giorni, si sviluppa tra loro un legame intenso e segreto sotto lo sguardo divertito della nonna. Ma i due migliori amici vengono separati dopo che Tian Ŕ costretto dal padre a tornare in cittÓ. Quando Tian scopre che Moon deve essere trasferito in un posto pi¨ sicuro, intraprende un viaggio avvincente per dire un ultimo addio al suo amico peloso.

