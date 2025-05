Trama del film Mirtillo: numerus ix

In un'Europa devastata dalla peste nera, Andruccio abbandona Coccorone per intraprendere un viaggio verso Triora, il "villaggio delle streghe". Con un enigmatico compagno al suo fianco, si addentra in un mondo sospeso tra realtÓ e incubo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film