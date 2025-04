Trama del film La gazza ladra

Maria ormai ha una certa età, ma continua ad aiutare le persone più anziane di lei. Nonostante tutti gli sforzi e l'impegno, Maria comunque fatica a far quadrare i conti e, ogni tanto, ruba qualche euro ai vecchietti coraggiosi di cui si prende cura con tanta devozione, per la quale utti i suoi clienti la adorano. Tuttavia, una denuncia anonima per circonvenzione di incapace porterà Maria a essere presa in custodia dalla polizia.

