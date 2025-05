Trama del film Una fottuta bugia

Crescere come enfant prodige non è stato facile per Pietro, soprattutto perché all’alba dei trent’anni si ritrova ad essere disoccupato e senza entrate. Si trova incastrato in una serie di bugie a causa del suo coinquilino, Nicolas, che pur di non pagare l’affitto afferma che Pietro è affetto da una grave malattia. Immerso nella sua nuova interpretazione di malato terminale, Pietro incontra Claudia, una vera malata terminale, e la menzogna diventa rapidamente il motivo del loro legame. Un legame a cui Pietro, seppur tormentato dai rimorsi, non riesce a rinunciare.

