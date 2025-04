Trama del film Una vita da sogno - l'abbaglio

Nicola, ristoratore pugliese, diventa amico di Johnny Light, famoso attore americano, che sĺinnamora del suo ristorante e della sua cucina. Prima di lasciare la Puglia, Johnny invita Nicola e la figlia Aqua a trasferirsi a Los Angeles per gestire il suo ristorante a Hollywood e diventare soci. Nicola Ŕ totalmente sedotto dalla star, ci crede davvero e inizia a pianificare il suo futuro in America. Non sempre per˛ le cose vanno come previsto.

