Il film racconta la storia di Aranzazu Berradre Marín (Carolina Yuste), l'unica donna poliziotta spagnola a essere riuscita a infiltrarsi nell'organizzazione terroristica dell'ETA. Quando Aranzazu, appena ventenne, accetta una missione ad alto rischio, si fa passare per una simpatizzante della sinistra nazionalista basca con lo pseudonimo di Arantxa Berradre Marín. Per otto lunghi anni, vive una doppia vita, costretta a tagliare ogni legame con la sua famiglia per non compromettere la copertura. La svolta della missione arriva quando l'ETA la contatta per usare il suo appartamento come base operativa. Il suo compito, che finora consisteva nel raccogliere informazioni, diventa drammaticamente più difficile.
L'INFILTRATA
