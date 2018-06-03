Seleziona un'opzione
Per le vacanze Lucy torna a casa dalla famiglia: il padre non udente Adam, la sorella minore Erin e il loro insolito animale domestico, uno scimpanzé di nome Ben. Quando Adam viene chiamato fuori città per lavoro, Lucy organizza una festa in piscina. Ma ciò che doveva essere un pomeriggio spensierato si trasforma rapidamente in un incubo quando Ben, contratto la rabbia, si trasforma in una creatura aggressiva e letale.
BEN - RABBIA ANIMALE
