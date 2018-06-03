Trama del film Stray kids: the dominate experience

Stray Kids: The dominATE Experience è un film concerto epico che porta sul grande schermo le straordinarie performance sold out della band K-pop di fama mondiale allo SoFi Stadium, arricchite da contenuti esclusivi dietro le quinte. Con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo e una fanbase che abbraccia ogni continente, Stray Kids: The dominATE Experience offre ai fan un’esperienza cinematografica potente e immersiva, svelando ciò che accade dietro il sipario per conoscere più da vicino i loro artisti preferiti.

