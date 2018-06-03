Seleziona un'opzione
Jonny e James sono fratellastri e non si vedono da tempo, ma ora si trovano costretti a riunirsi dopo la misteriosa morte del padre. Mentre si mettono alla ricerca della verità, segreti sepolti riaffiorano e la lealtà viene messa alla prova, svelando una cospirazione che potrebbe distruggere la loro famiglia. Insieme, sono pronti a fronteggiare qualsiasi ostacolo si metta sulla loro strada.
|Voto Visitatori:
|5,00 / 10 (1 voti)
|Grafico
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio