Trama del film Fratelli demolitori

Jonny e James sono fratellastri e non si vedono da tempo, ma ora si trovano costretti a riunirsi dopo la misteriosa morte del padre. Mentre si mettono alla ricerca della verità, segreti sepolti riaffiorano e la lealtà viene messa alla prova, svelando una cospirazione che potrebbe distruggere la loro famiglia. Insieme, sono pronti a fronteggiare qualsiasi ostacolo si metta sulla loro strada.

