Sentimental Value non è tanto un film dai contenuti nuovi come relazioni familiari che cercano un loro ri-consolidamento, ma un film che esponi emozioni molto forti soprattutto dal terzetto di attori principale: il padre Gustav, regista cinematografico che dopo circa vent'anni di inattività sta progettando un nuovo film che vuole offrire a sua figlia, attrice teatrale che però rifiuta. Quest'ultima è in rotta col padre che ha visto pochissimo in tutta la sua vita. Un fantasma che ritorna poco gradito. La figlia minore di Gustav che pone come ponte tra due personalità che si sono allontanate. In questo contesto di rapporti difficili, c'è la casa di famiglia rimasta vuota dopo la morte della madre. In tale casa c'è praticamente la storia di questa famiglia che si ripercorre per decenni, fra gioie e dolori, che il padre vuole trasformare in un set cinematografico. Un set di finzione, ma anche il luogo di accadimenti reali che il padre vuole rielaborare ma che la figlia maggiore Nora rifiuta. Un bellissimo cast, tra citazioni di Bergmann ed Allen.