Trama del film My father's shadow

Il film è ambientato nel pieno della crisi elettorale nigeriana del 1993. Due giovani fratelli, Remi e Akin, trascorrono una giornata con il padre Folarin (Sope Dirisu), che non vedevano da molto tempo. È un incontro atteso che li porta per la prima volta nel cuore vivo e contraddittorio della capitale Lagos, una metropoli vibrante e spietata. Tra mercati affollati, autobus sgangherati e silenzi colmi di significato, i ragazzi scoprono non solo la grandezza caotica della città, ma anche le fatiche quotidiane del padre, impegnato in una lotta solitaria per sopravvivere e restare a galla. Ma mentre il trambusto politico esplode attorno a loro, con le contestate elezioni presidenziali che infiammano le strade, il ritorno a casa si fa incerto. La città diventa un labirinto e il tempo è come sospeso. In quel breve viaggio, tra passato, presente e possibilità future, Remi e Akin scoprono una parte di sé che non conoscevano. Forse, per la prima volta, capiscono anche chi è davvero loro padre.

