Trama del film Kraken

Quando un villaggio nel Sognefjord viene colpito da eventi misteriosi, la biologa marina Johanne Berge viene inviata suo malgrado a indagare. Strani fenomeni naturali, strani suoni provenienti dalle profondità e un tragico incidente sollevano il sospetto che qualcosa di pericoloso stia minacciando il fiordo. Mentre Johanne lotta contro la distruzione ambientale e il suo stesso passato, deve scoprire la verità prima che l'orrore degli abissi prenda il sopravvento.

Sei un blogger? Copia la scheda del film