Trama del film Valensole 1965

Valensole, Provenza, estate del 1965. All’alba, l'agricoltore Maurice Masse (Matthias Van Khache) scopre nel suo campo di lavanda un misterioso velivolo. Dopo pochi istanti, l’oggetto decolla a una velocità impressionante, lasciando sul terreno profonde e inspiegabili tracce del suo passaggio. La notizia dell’avvistamento si diffonde rapidamente, trasformando il tranquillo villaggio provenzale in meta di curiosi, giornalisti e investigatori. Da semplice contadino, Maurice si ritrova improvvisamente al centro dell’attenzione, travolto da una indesiderata notorietà improvvisa. Mentre cerca di proteggere la propria famiglia dall’assalto di una folla sempre più insistente, l’uomo si trova al centro di un evento destinato a sconvolgere non solo la sua vita, ma anche gli equilibri e la quiete dell’intera comunità. Il mistero di ciò che ha visto alimenta dubbi, speculazioni e tensioni, rendendo sempre più difficile tornare alla normalità. Quello che per Maurice è stato un incontro inspiegabile diventa così un’ossessione collettiva, capace di mettere in discussione certezze, relazioni e la stessa percezione della realtà.

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