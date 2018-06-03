Trama del film Terapia di famiglia

Cinque anni di psicoterapia non sono serviti ad alleviare l'ansia che mette a repentaglio la vita di Damien. Il dottor Beranger non lo sopporta più. Così lo caccia con una sfida terapeutica: trovare la donna della sua vita. E indovinate un po'? Ci riesce! Tre mesi dopo, la sua fidanzata Alice lo invita a casa dei suoi genitori, che stanno organizzando una grande festa per il loro trentesimo anniversario. Appena Damien e Alice arrivano, nulla va per il verso giusto. Ma la cosa peggiore è che il padre di Alice non è altri che il dottor Beranger in persona! Determinato a convincere sua figlia a rompere con Damien, il dottore non si fermerà davanti a nulla per rendergli la vita un inferno!

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