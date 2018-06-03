Trama del film Il mondo oltre

Il film racconta la storia di Laura (Francesca Inaudi), una donna che vive insieme a sua madre in un casale sperduto nel deserto. Completamente isolate dal resto del mondo, sono convinte di essere le uniche sopravvissute sulla Terra dopo un evento catastrofico. La loro esistenza, scandita da rigide abitudini e da un legame tanto profondo quanto soffocante, sembra immutabile. Ma tutto cambia inaspettatamente quando un misterioso ragazzo riesce a introdursi nella loro proprietà. La sua comparsa spezza ogni certezza e spinge Laura a interrogarsi sulla credibilità di tutto ciò che le è stato raccontato fino a quel momento, mettendo in discussione l'unica realtà che abbia mai conosciuto e aprendo la strada a una scoperta destinata a cambiare per sempre la sua vita...

Sei un blogger? Copia la scheda del film