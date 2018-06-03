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Gemma, una giovane madre che cresce la figlia nella casa in cui è nata, scopre di poter viaggiare nell'Altrove, il regno-purgatorio delle anime perdute. Quando un'entità malvagia inizia a darle la caccia, Gemma scopre un'abilità che cambia ogni cosa: non si limita solo a entrare nell'Altrove ma può portare ciò che vive lì nel mondo reale. Una volta che i demoni comprendono il suo potere, il nostro mondo diventa il loro terreno di gioco.
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INSIDIOUS - FUORI DALL'ALTROVE
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