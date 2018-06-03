nimrods regia di Lee Kirk USA 2026
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locandina del film NIMRODS

Titolo Originale: NIMRODS

RegiaLee Kirk

InterpretiMason Thames, Mckenna Grace, Ryan Foust, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Keen Ruffalo, Ignacio Diaz-Silverio, Fred Armisen, Bobby Lee, Sean Gunn, Kylr Coffman, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt, Tré Cool, Chris Oz McIntosh, Kevin Preston, Jason Freese, Jason White, Mike W. Miller, Maclaren Hogner, Jennifer Leigh

Durata: h 1.56
NazionalitàUSA 2026
Generecommedia
Al cinema nell'Agosto 2026

•  Altri film di Lee Kirk

Trama del film Nimrods

Quando Tommy (Mason Thames) riceve una telefonata in cui viene invitato con la sua band ad aprire il concerto di Capodanno dei Green Day, non sa che si tratta di un elaborato scherzo organizzato dal fratello maggiore Wayne (Keen Ruffalo). Convinto che la sua vita stia per cambiare, Tommy ruba l’auto di Wayne e parte alla guida della propria band da Kansas City verso Los Angeles, deciso ad arrivarci in tre giorni. Quello che segue è un viaggio on the road sfrenato ed esilarante attraverso l’America, ispirato ai primi anni di tour dei Green Day a bordo di un furgone, ben prima dell’uscita del loro disco rivelazione Dookie.

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Voto Visitatori:   7,50 / 10 (1 voti)7,50Grafico
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Gruppo COLLABORATORI JUNIOR rain  @  14/08/2026 13:44:53
   7½ / 10
Le avventure e vicissitudini dei giovani e ancora sconosciuti Green Day raccontate attraverso la storia di tre ragazzini il cui sogno è quello di sfondare nella musica e si ritrovano nella possibilità di fare di band d'apertura degli stessi Green Day: in un periodo in cui al cinema esce una biografia un mese sì e l'altro pure questo è un modo originalissimo e fuori dagli schemi di realizzare un biopic musicale che si rivela più efficace delle solite narrazioni didascaliche a cui siamo abituati. Ma "Nimrods" (titolo che ovviamente richiama l'album della fenomenale "Good Riddance") non è solo la biografia di una band musicale ma è anche e soprattutto un racconto di formazione on the road ed una storia di amicizia, fratellanza e follia giovanile, il tutto condito da una colonna sonora ovviamente composta dalle canzone dei Green Day (musica che personalmente ho sempre amato). L'unica critica che riesco a muovere a questo film è quello di essere più commerciale che punk/anarchico ma rimane comunque un bel atto d'amore per la band (che è anche tra gli stessi produttori) e dalla band verso i fan.

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