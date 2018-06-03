Trama del film Nimrods

Quando Tommy (Mason Thames) riceve una telefonata in cui viene invitato con la sua band ad aprire il concerto di Capodanno dei Green Day, non sa che si tratta di un elaborato scherzo organizzato dal fratello maggiore Wayne (Keen Ruffalo). Convinto che la sua vita stia per cambiare, Tommy ruba l’auto di Wayne e parte alla guida della propria band da Kansas City verso Los Angeles, deciso ad arrivarci in tre giorni. Quello che segue è un viaggio on the road sfrenato ed esilarante attraverso l’America, ispirato ai primi anni di tour dei Green Day a bordo di un furgone, ben prima dell’uscita del loro disco rivelazione Dookie.

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