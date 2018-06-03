citizen vigilante regia di Uwe Boll Croazia, Germania 2026
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citizen vigilante (2026)

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locandina del film CITIZEN VIGILANTE

Titolo Originale: CITIZEN VIGILANTE

RegiaUwe Boll

InterpretiArmie Hammer, Costas Mandylor, Dora Dimi? Rakar, Vjekoslav Katušin, Neb Chupin

Durata: h 1.29
NazionalitàCroazia, Germania 2026
Genereazione
Al cinema nel Giugno 2026

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Trama del film Citizen vigilante

Sanders è frustrato dalle ingiustizie e decide di prendere in mano la situazione diventando un vigilante. Si propone di punire sia i criminali che i funzionari corrotti. A ogni azione che porta a termine con successo, la sua popolarità cresce di pari passo con il sostegno della gente comune. Sanders, tuttavia, attira anche l'attenzione di Henry, alto funzionario dell'Interpol che lo considera come una minaccia per la società.

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CITIZEN VIGILANTE

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