Trama del film Citizen vigilante

Sanders è frustrato dalle ingiustizie e decide di prendere in mano la situazione diventando un vigilante. Si propone di punire sia i criminali che i funzionari corrotti. A ogni azione che porta a termine con successo, la sua popolarità cresce di pari passo con il sostegno della gente comune. Sanders, tuttavia, attira anche l'attenzione di Henry, alto funzionario dell'Interpol che lo considera come una minaccia per la società.

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