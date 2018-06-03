Trama del film A new dawn

La Obito Fireworks, una fabbrica di fuochi d’artificio situata in una lussureggiante foresta, sta affrontando lo sfratto a causa della riqualificazione della città. Keitaro Tatewaki si è rintanato lì da quattro anni, dedicandosi alla produzione di fuochi d’artificio per completare il fantasma “Shuhari” al posto del padre scomparso. Nel frattempo, la sua amica d’infanzia Kaoru, che dopo un certo incidente ha lasciato la sua città natale, vive a Tokyo. Ma con l’avvicinarsi della data dello sfratto, fa visita alla famiglia Tatewaki. I due si incontrano di nuovo e escogitano un piano sorprendente per scoprire il segreto dei fuochi d’artificio perduti. La chiave è un bellissimo pigmento blu chiamato “verderame floreale

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