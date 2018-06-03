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Una giovane donna, Céline, aspetta il suo primo figlio. Ma non è lei quella incinta. Fra pochi mesi, sua moglie Nadia darà alla luce la loro bambina. Tra amici, famiglia e leggi, Céline cerca il proprio ruolo e la legittimità nel nuovo contesto familiare. Il film, tutto al femminile con Ella Rumpf e Monia Chokri, esplora le prospettive e le difficoltà delle famiglie moderne.
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