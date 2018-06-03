Un gruppo di passeggeri internazionali a bordo di un volo da Los Angeles a Shanghai è costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in acque infestate da squali. Il gruppo, terrorizzato, è costretto a collaborare e a superare le proprie divergenze se vuole salvarsi dall'aereo che affonda e dalla furia degli squali attratti dal relitto.
Fino alla parte in cui arrivano gli elicotteri di (non) salvataggio il film navigava a vista tra il 3 e il 4, poi l'intento del regista è risultato chiaro e preciso: farsi mandare a fare in cu..ore in maniera severa e totale. Non mi dilungherò molto nel commentare questa porcheria, priva di grande originalità, mancante del tutto di logica e ampiamente carica di quei cliché che il genere disaster-survival movie si porta dietro da tempo immemore. La presenza di volti noti, e di un certo lignaggio, come Kingsley ed Eckhart non garantisce affatto una prova attoriale di livello, anzi tra i punti deboli di DEEP WATER c'è proprio il cast e le interpretazioni. Non mancano le caratterizzazioni nonsense, le dinamiche incoerenti, gli effetti grafici a macchia d'olio e invasivi che non aggiungono nulla all'economia della storia raccontata. Una storia che sarebbe giusto definire storiaccia, senza capo né coda, a parte quella degli squali, dove tutto si riduce alle classiche esigenze di marketing che vede prevalere l'incongruenza di sceneggiatura a scapito della verosimiglianza. La visione risulta irritante, personalmente la tentazione di interromperla è stata forte e pressante, il plot non aggiunge ma toglie freschezza e lo spettatore rimane con quella sensazione di presa per i fondelli che persiste a lungo anche dopo i titoli di coda. Trovo deprimente che nel 2026 si realizzino ancora prodotti beceri come questo, e ancora più strano è vedere come molti siano disposti a chiudere un occhio (e mezzo) su nefandezze simili. Capisco la voglia di cazzeggio ma quando è troppo è troppo.
Fino a quando non compaiono gli squali in scena il film è carino. La prima parte, quella del disastro aereo, è ben fatta, godibile.
Poi veramente diventa una sch1fezza. Gli squali sembrano creature ultraterrene: velocissime e fortissime, tipo supereroi Marvel al contrario. Sono quelle cose che ti fanno cadere le braccia se hai più di 18 anni.
Non pensavo che nel 2026 qualcuno avesse ancora il coraggio di buttare un prodotto simile in pasto alle sale, considerando che ormai questa roba da diversi anni finisce direttamente sulle piattaforme un tanto al chilo. La formula è sempre quella collaudata (e truffaldina) di una volta: predisponi una locandina accattivante plagiando clamorosamente quella di un film famoso (non occorre che dica quale, basta guardarla), ci sbatti in bella vista un paio di nomi di medio richiamo (in questo caso l'ex star bollita Kingsley - poco più di un cameo in un ruolo fra l'altro anagraficamente implausibile - ed il roccioso "eterno comprimario promosso protagonista per l'occasione" Eckhart), rifinisci il cast con un manipolo di sconosciuti da 3x2 al mercato delle comparse e ci infili dentro un po' di paccottiglia mista di quella che speri possa richiamare un minimo sindacale di pubblico nel periodo più problematico dell'anno a livello di affluenza, quando fra l'altro nove sale su dieci sono occupate dall'Odissea di Nolan. Incidenti aerei ridicoli sia nel concetto (cellulari con batterie al plutonio??) che nella realizzazione, squali in cgi fatti malissimo e mostrati col contagocce, sfondi da desktop di Windows 7, green screen come se non ci fosse un domani, personaggi monodimensionali, eroismo d'accatto e buoni sentimenti a profusione…manca anche il coraggio di spingere un po' il pedale sul versante del gore o della mercanzia femminile mostrata (e sì che il contesto poteva essere quello giusto). Questa non è serie B né serie Z, non è trash divertente in stile Asylum (quello che speravo io), non è scult, non è "so bad it's so good" …è il caro buon vecchio film "direct to video" che fino a qualche anno fa potevi trovare nei cestoni di centro commerciale a partire da € 2.99, usato imp(r)udentemente come tappabuchi estivo. Anche a sforzarsi non si trova nulla da salvare. Mannaggia a me.