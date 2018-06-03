Trama del film Deep water - incubo dagli abissi

Un gruppo di passeggeri internazionali a bordo di un volo da Los Angeles a Shanghai è costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in acque infestate da squali. Il gruppo, terrorizzato, è costretto a collaborare e a superare le proprie divergenze se vuole salvarsi dall'aereo che affonda e dalla furia degli squali attratti dal relitto.

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