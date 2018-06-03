deep water - incubo dagli abissi regia di Renny Harlin Spagna, Nuova Zelanda, USA 2026
al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Skin Filmscoop in bianco Filmscoop nostalgia
Ciao Paul!
Ricerca veloce:       ricerca avanzatabeta

deep water - incubo dagli abissi (2026)

Commenti e Risposte sul film Invita un amico a vedere il film Discutine sul forum Errori in questa scheda? Segnalaceli!

Seleziona un'opzione

Dove puoi vederlo?

locandina del film DEEP WATER - INCUBO DAGLI ABISSI

Titolo Originale: DEEP WATER

RegiaRenny Harlin

InterpretiAaron Eckhart, Ben Kingsley, Molly Belle Wright, Angus Sampson, Elijah Tamati, Zhao Simei, Richard Crouchley, Madeleine West, Kate Fitzpatrick, Lakota Johnson, Lucy Barrett, Rob Kipa-Williams, Kelly Gale, Ryan Bown, Mark Hadlow, Rarmian Newton, Michael Cardelle, John De Luca, Sonia Dorado, Jacqueline Lee Geurts, Tony Zhou, Priya Jain, Chrissy Jin, Santi López, Renaye Tamati, Pamela Shaw, Johanna Harlin, Ismael Quintanar, Ashlee Monroe, Rosalie Button, Dylan Torrell

Durata: h 1.47
NazionalitàSpagna, Nuova Zelanda, USA 2026
Generethriller
Al cinema nel Luglio 2026

•  Altri film di Renny Harlin

Trama del film Deep water - incubo dagli abissi

Un gruppo di passeggeri internazionali a bordo di un volo da Los Angeles a Shanghai è costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in acque infestate da squali. Il gruppo, terrorizzato, è costretto a collaborare e a superare le proprie divergenze se vuole salvarsi dall'aereo che affonda e dalla furia degli squali attratti dal relitto.

Sei un blogger? Copia la scheda del film Sei un blogger? Copia la scheda del film

Voto Visitatori:   4,25 / 10 (4 voti)4,25Grafico
vota e commenta il film       invita un amico
Cerca il commento di: Azzera ricerca


Voti e commenti su Deep water - incubo dagli abissi, 4 opinioni inserite
caratteri piccoli caratteri medi caratteri grandi
  Pagina di 1  
Commenti: Tutti |Commenti positivi Commenti negativi | Con risposte | Con nuove risposte dall'ultima visita | Con risposte di oggi
topsecret  @  14/08/2026 14:53:53
   3 / 10
Fino alla parte in cui arrivano gli elicotteri di (non) salvataggio il film navigava a vista tra il 3 e il 4, poi l'intento del regista è risultato chiaro e preciso: farsi mandare a fare in cu..ore in maniera severa e totale.
Non mi dilungherò molto nel commentare questa porcheria, priva di grande originalità, mancante del tutto di logica e ampiamente carica di quei cliché che il genere disaster-survival movie si porta dietro da tempo immemore. La presenza di volti noti, e di un certo lignaggio, come Kingsley ed Eckhart non garantisce affatto una prova attoriale di livello, anzi tra i punti deboli di DEEP WATER c'è proprio il cast e le interpretazioni. Non mancano le caratterizzazioni nonsense, le dinamiche incoerenti, gli effetti grafici a macchia d'olio e invasivi che non aggiungono nulla all'economia della storia raccontata. Una storia che sarebbe giusto definire storiaccia, senza capo né coda, a parte quella degli squali, dove tutto si riduce alle classiche esigenze di marketing che vede prevalere l'incongruenza di sceneggiatura a scapito della verosimiglianza.
La visione risulta irritante, personalmente la tentazione di interromperla è stata forte e pressante, il plot non aggiunge ma toglie freschezza e lo spettatore rimane con quella sensazione di presa per i fondelli che persiste a lungo anche dopo i titoli di coda.
Trovo deprimente che nel 2026 si realizzino ancora prodotti beceri come questo, e ancora più strano è vedere come molti siano disposti a chiudere un occhio (e mezzo) su nefandezze simili. Capisco la voglia di cazzeggio ma quando è troppo è troppo.

Rispondi al commento
Wilding  @  11/08/2026 09:05:18
   7 / 10
Molto ben fatto, soprattutto nella prima parte. Lascia qualche interrogativo nella trama, si disperde tra i soliti squali, ma è ampiamente accettabile.

Rispondi al commento
metal_psyche  @  04/08/2026 08:52:39
   4 / 10
Fino a quando non compaiono gli squali in scena il film è carino.
La prima parte, quella del disastro aereo, è ben fatta, godibile.

Poi veramente diventa una sch1fezza. Gli squali sembrano creature ultraterrene: velocissime e fortissime, tipo supereroi Marvel al contrario.
Sono quelle cose che ti fanno cadere le braccia se hai più di 18 anni.

Da evitare.

Rispondi al commento
76mm  @  29/07/2026 12:16:30
   3 / 10
Non pensavo che nel 2026 qualcuno avesse ancora il coraggio di buttare un prodotto simile in pasto alle sale, considerando che ormai questa roba da diversi anni finisce direttamente sulle piattaforme un tanto al chilo.
La formula è sempre quella collaudata (e truffaldina) di una volta: predisponi una locandina accattivante plagiando clamorosamente quella di un film famoso (non occorre che dica quale, basta guardarla), ci sbatti in bella vista un paio di nomi di medio richiamo (in questo caso l'ex star bollita Kingsley - poco più di un cameo in un ruolo fra l'altro anagraficamente implausibile - ed il roccioso "eterno comprimario promosso protagonista per l'occasione" Eckhart), rifinisci il cast con un manipolo di sconosciuti da 3x2 al mercato delle comparse e ci infili dentro un po' di paccottiglia mista di quella che speri possa richiamare un minimo sindacale di pubblico nel periodo più problematico dell'anno a livello di affluenza, quando fra l'altro nove sale su dieci sono occupate dall'Odissea di Nolan.
Incidenti aerei ridicoli sia nel concetto (cellulari con batterie al plutonio??) che nella realizzazione, squali in cgi fatti malissimo e mostrati col contagocce, sfondi da desktop di Windows 7, green screen come se non ci fosse un domani, personaggi monodimensionali, eroismo d'accatto e buoni sentimenti a profusione…manca anche il coraggio di spingere un po' il pedale sul versante del gore o della mercanzia femminile mostrata (e sì che il contesto poteva essere quello giusto).
Questa non è serie B né serie Z, non è trash divertente in stile Asylum (quello che speravo io), non è scult, non è "so bad it's so good" …è il caro buon vecchio film "direct to video" che fino a qualche anno fa potevi trovare nei cestoni di centro commerciale a partire da € 2.99, usato imp(r)udentemente come tappabuchi estivo.
Anche a sforzarsi non si trova nulla da salvare.
Mannaggia a me.

Rispondi al commento
  Pagina di 1  
vota e commenta il film       invita un amico

In programmazione

Ordine elenco: Data   Media voti   Commenti   Alfabetico

a new dawna pranzo la domenicaa war on womenaffectionagent of happiness - il bhutan e la felicita'aldair - cuore giallorossoallora balliamoamarga navidadantartica - quasi una fiabaavemmariabackroomsbillie eilish - hit me hard and soft: the tourblue (2026)borgobowie: the final actchaochris & martina: the final setcitizen vigilanteclara (2026)con la pioggia dentrocorpi mutanticos'e' l'amore?creature luminosedeep water - incubo dagli abissidisclosure daydon't let the sundracula (2025)e i figli dopo di loroelection dayfinding emilyfuze - conto alla rovesciagenerazione fumettogood luck, have fun, don’t diegreta e le favole verehen - storia di una gallinahiedrahokumhopper - il segreto della marmottaibridazioniil bacio della donna ragno (2026)il grande bocciail mondo oltreil prigioniero (2025)il principe della folliail regno di kensukeil silenzio degli altriil tempo e' ancora nostroillusionein the greyinnamorarsi e altre pessime ideeio non ti lascio soloiron maiden: burning ambitionjackass: best and lastkill bill: the whole bloody affairkim novak's vertigo - la donna che visse due volteking marracashkontinental '25la bolla delle acque mattela casa - il rogo del malela cronologia dell’acquala festa e' finita!
 NEW
la fine di oak streetl'amore che rimanel'amore sta bene su tuttole bambinele tigri di mompracem (2026)l'hangar rossolove letterslucio fontana, the final cutmama (2025)manas - sorellemanipulation (2026)masters of the universeminions & monstersmortal kombat iimother marymothers (2026)
 NEW
nimrodsno good mennoi due sconosciuti (2026)obsession (2026)
 HOT
odissea (2026)passengerpecore sotto coperturapiccolo miracoloquasi graziarebuildingricchi... da morire - delitti in famiglia
 NEW
robin hood - il prezzo del sangueromeria - il mare dei ricordirosebush pruningrufus - il draghetto marino che non sapeva nuotaresanti e vampirisavage housescary movie 6separazionismart workingspider-man: brand new dayspider-noir - stagione 1star wars: the mandalorian and grogustella gemellasupergirlterapia di famigliathe christophersthe dink - mago del pickleballthe lunch: a letter to americati auguro ogni benetoy story 5tra amore e ingannitre chilometri alla fine del mondotuner - l’accordatorevittorio de sica - la vita in scenawillie peyote - elegia sabaudayalla parkour

1073441 commenti su 53872 film
Feed RSS film in programmazione

Ultimi film inseriti in archivio

A L'ANCIENNE - COME UNA VOLTAAMIAMOCI FINCHE' SIAMO VIVIAMORE E PASSIONE A SYLTBRIVIDI NELLA NOTTEBRUCE LEE - THE FLYING DRAGONBRUCE LEE IL LEGGENDARIOBRUCE LEE, IL CAMPIONECASH OUT 2: HIGH ROLLERSCHASING THE WINDCHE CARAMBOLE… RAGAZZI!!!...CHEN: LA FURIA SCATENATACOLD MEATCOLONYCROCIERA CON DELITTODA HONG KONG: L'URLO, IL FURORE, LA MORTEDELIBAL - DOLCE VELENOGOOD FORTUNEIL DIVORZIO DI ANDREAIL GIUSTIZIERE GIALLOIL KILLER GIOCA CON IL FUOCOIL MONASTERO DELLA MORTEIL PADRINO CINESE E GLI ULTIMI GIORNI DI BRUCE LEEINFLUENCERSIO STO BENEKUNG FU - FURIA, VIOLENZA E TERROREL'UOMO DI PECHINOMADBALLMAI FIDARSI DI MIO MARITOMK ULTRAMONSTER GRIZZLYQUATTRO STORIE PER NON DORMIRERED SPIRIT LAKESAVAGE HUNTSHELTER (2014)SING SING (2023)SVANITA NEL NULLATAYANG: IL TERRORE DELLA CINATEO E ZODI' - UN CAMMELLO PER AMICOTHE BALLAD OF WALLIS ISLANDTHE ENFORCERTI SPACCO IL MUSO, BIMBA!TUTTE INSIEME ALL'ABBAZIAVELENO IN ALTA QUOTAWHAT HAPPENED TO DOROTHY BELL?YOUR HOST

Ultimo film commentato

SONS (2025)
TheLegend - voto: 5½

Locandina del film SONS (2025)Abbastanza noioso e poco coinvolgente.
Atmosfere cupe che lasciano abbastanza indifferenti.

Ultimo post blog

OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Speciale SHOKUZAISpeciale SHOKUZAI
A cura di The Gaunt

Ultime recensioni inserite

in sala


FATHER
Locandina del film FATHER Regia: Tereza Nvotová
Interpreti: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Anna Geislerová, Peter Bebjak, Jana Bittnerova
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt
THE ORDER (2024)
Locandina del film THE ORDER (2024) Regia: Justin Kurzel
Interpreti: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Alison Oliver, Morgan Holmstrom, Odessa Young, Marc Maron, Philip Granger, Sebastian Pigott, Matias Lucas, Bradley Stryker, Phillip Forest Lewitski, Victor Slezak, Daniel Doheny, Bryan J. McHale, Ryan Chandoul Wesley, Geena Meszaros, George Tchortov, Daniel Yip, Sean Tyler Foley, John Warkentin, Vanessa Holmes, Rae Farrer, Carter Morrison, Huxley Fisher, mandy fisher
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

archivio


IL MAESTRO (2025)
Locandina del film IL MAESTRO (2025) Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
Locandina del film A HOUSE OF DYNAMITE Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

Ultima biografia inserita

GAEL GARCIA BERNALGAEL GARCIA BERNAL
Nato a: Guadalajara - Jalisco - Messico
il: 30/11/1978

Biografia a cura di luisa75

Casualmente dall'archivio

CINDERELLA
regia di Bong Man-Dae
Voto Visitatori: 7,8  7,8

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

Novità e recensioni
 

Site powered by www.webngo.net