maldoror regia di Fabrice du Welz Belgio 2024
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locandina del film MALDOROR

Titolo Originale: MALDOROR

RegiaFabrice du Welz

InterpretiAnthony Bajon, Alba Gaïa Bellugi, Alexis Manenti, Sergi López, Laurent Lucas, David Murgia, Béatrice Dalle, Lubna Azabal, Jackie Berroyer, Mélanie Doutey, Félix Maritaud

Durata: h 2.35
NazionalitàBelgio 2024
Generethriller
Al cinema dal 20 Agosto 2026

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Trama del film Maldoror

Belgio, 1995. La preoccupante scomparsa di due giovani ragazze sconvolge la popolazione e scatena una frenesia mediatica senza precedenti. Paul Chartier, giovane gendarme idealista, si unisce all'operazione segreta Maldoror dedicata alla sorveglianza di un sospettato recidivo. Frustrato dalle disfunzioni del sistema di polizia, Chartier si lancia da solo in una caccia all'uomo che lo farà sprofondare nell'ossessione.

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Voto Visitatori:   7,25 / 10 (2 voti)7,25Grafico
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Voti e commenti su Maldoror, 2 opinioni inserite
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Vegetable man  @  19/10/2024 10:01:00
   7 / 10
La storia vera da cui é tratto il film é estremamente interessate e vale la pena conoscerla. É uno dei rarissimi casi (forse l'unico contemporaneo) dove la 'rete internazionale di pedofili' e lo 'stato parallelo' non sono deliri da QAnon bensì realtà molto probabili, non suffragate dalla verità giudiziaria ma sostenute da numerosi indizi.

Messa da parte la materia di base, tutte le scelte che fa il film per raccontarla si rivelano poco riuscite o riuscite solo in parte. La presenza della famiglia della moglie del protagonista e le lunghe scene del matrimonio appaiono superflue alla luce del ruolo (marginale) che giocano nella seconda parte del film. Ma il peccato più grande, secondo me, é aver cambiato in modo così radicale la storia originale, riscrivendo completamente la conclusione della vicenda reale. L'ho trovato poco rispettoso, assolutamente non necessario (il caso é già incredibile per come si é veramente svolto), e pure moralmente discutibile, vista la risoluzione della vicenda.

Nota positiva per le musiche.

Vale comunque la pena di vederlo, proprio in virtù della storia vera su cui é basato.

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Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  12/09/2024 15:09:01
   7½ / 10
Maldoror cambia i nomi, i luoghi, romanzando qualche circostanza, però la sostanza del film è ripercorrere la vicenda del Mostro di Marcinelle, una delle storie più spregevoli che mi sia capitato di assistere. Bisogna partire dal presupposto che nel Belgio dell'epoca le forze dell'ordine stavano vivendo un periodo di profonda riforma. Le tre forze (polizia giudiziaria, polizia comunale e gendarmeria) erano in forte competizione fra di loro con poco scambio di informazioni e pochissima collaborazione reciproca. Di fronte a tale contesto facile immaginare ciò che sono state le indagini. Un giovane gendarme con un passato da piccolo criminale prende a cuore la vicenda di due bambine scomparse ed entra in una struttura coperta della gendarmeria (le indagini erano condotte dalla polizia giudiziaria) con entusiasmo per cercarle. Tale entusiasmo iniziale si trasformerà in un viaggio da incubo all'interno di un abisso di paranoia a cui Paul, ben interpretato da Antony Bajon, sacrifica gli affetti familiari, in preda ad un'ossessione per il caso che lo isola del tutto. Maldoror segue l'annichilimento di questo individuo che entrando in contatto con un mondo marcio e corrotto fino al midollo, dove nulla è pulito. Gli stessi antagonisti sono caratterizzati fisicamente in maniera grottescamente maligna, proprio per demarcare la purezza del protagonista dagli altri. Difficile inoltre stabilire dove finisce la reale inefficienza delle indagini e dove iniziano le coperture dall'alto per insabbiare il tutto. Più che un poliziesco è un polar in piena regola. Il film di Du Welz riesce a colpire allo stomaco e pur con qualche prolissità confeziona un prodotto di tutto rispetto, se non altro per il clamore della vicenda e dei contenuti forti all'interno di essa.

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