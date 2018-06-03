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Belgio, 1995. La preoccupante scomparsa di due giovani ragazze sconvolge la popolazione e scatena una frenesia mediatica senza precedenti. Paul Chartier, giovane gendarme idealista, si unisce all'operazione segreta Maldoror dedicata alla sorveglianza di un sospettato recidivo. Frustrato dalle disfunzioni del sistema di polizia, Chartier si lancia da solo in una caccia all'uomo che lo farà sprofondare nell'ossessione.
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