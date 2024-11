Trama del film Uno rosso

Dopo che Babbo Natale - nome in codice: UNO ROSSO - viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare squadra con il pi¨ famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione travolgente e ricca di azione per salvare il Natale.

Sei un blogger? Copia la scheda del film