Trama del film Old guy

Danny Dolinski è un killer a contratto ormai in là con gli anni, anche se crede di essere ancora il migliore in circolazione. In competizione per l'amore della vivace direttrice di night club Anata e desideroso di farsi notare, Danny è elettrizzato quando la Compagnia lo richiama in campo, ma solo per addestrare il nuovo arrivato, il ventenne Wihlborg, assassino prodigio dal carattere intemperante.

