Trama del film I play mother - il gioco del male

Dopo la morte della madre biologica, due bambini piccoli vengono affidati in prova alle cure dei loro potenziali futuri genitori adottivi. Tuttavia, non passa molto tempo prima che la nuova famiglia inizi a chiedersi se non ci sia qualcosa di più sinistro in gioco.

Sei un blogger? Copia la scheda del film