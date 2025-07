Trama del film Jurassic world - la rinascita

Cinque anni dopo gli eventi di 1Jurassic World - Il Dominio, l'ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti, vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui prosperavano un tempo. Le tre creature più gigantesche di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all'umanità.

Film collegati a JURASSIC WORLD - LA RINASCITA

