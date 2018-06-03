Trama del film Quel pazzo venerdi', sempre più pazzo

Anni dopo che Tess e Anna hanno subito una crisi di identità, Anna ora ha una figlia e una futura figliastra. Affrontano le sfide che si presentano quando due famiglie si fondono e scoprono che un fulmine potrebbe colpire due volte.

