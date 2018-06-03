quel pazzo venerdi', sempre più pazzo regia di Nisha Ganatra USA 2025
Trama del film Quel pazzo venerdi', sempre più pazzo
Anni dopo che Tess e Anna hanno subito una crisi di identità, Anna ora ha una figlia e una futura figliastra. Affrontano le sfide che si presentano quando due famiglie si fondono e scoprono che un fulmine potrebbe colpire due volte.
QUEL PAZZO VENERDI', SEMPRE PIÙ PAZZO
regia di
Nisha Ganatra
con
Jamie Lee Curtis
,
Lindsay Lohan
,
Julia Butters
,
Sophia Hammons
,
Mark Harmon
,
Manny Jacinto
,
Maitreyi Ramakrishnan
,
Christina Vidal
,
Haley Hudson
,
Chad Michael Murray
,
X Mayo
,
Lucille Soong
,
Rosalind Chao
,
Vanessa Bayer
,
Jordan E. Cooper
,
June Diane Raphael
,
Mary Sohn
,
Santina Muha
,
Stephen Tobolowsky
,
Aryan Simhadri
,
George Wallace
,
Sherry Cola
,
Kylah Davila
,
Nell Murphy
,
Noen Perez
,
Ryan Malgarini
,
Valentina Garcia
,
Jimmy Bellinger
,
Ahmed Bharoocha
,
David Miranda
,
Helena Grace Donald
