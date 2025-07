Trama del film Paul - un pinguino da salvare

Il film vede protagoniste quattro sorelle caotiche - Livi, Tessa, Malea e Kenny - e un pinguino. Le quattro bambine non potrebbero essere più diverse, unite solo dal cognome Martini. Eppure, quando Paul, un pinguino che dopo fuga rocambolesca dallo zoo, si rifugia proprio a casa loro, tutto cambia. Alcuni maghi malvagi sono sulle tracce del pinguino, perché vogliono usarlo per i loro spettacoli a Las Vegas. Tra risate, litigi e missioni improbabili, le sorelle scoprono che per salvare Paul e riportarlo alla sua famiglia c'è una sola strada: fare squadra.

