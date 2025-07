Trama del film Reflection in a dead diamond

Il film segue la storia di John D., un settantenne che vive in un elegante hotel sulla Costa Azzurra. Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita cercando la pace, lontano dal frastuono del suo passato. Ma la sua esistenza tranquilla viene scossa dalla presenza della misteriosa donna che occupa la stanza accanto. La sua figura evoca in lui i ricordi degli anni Sessanta, quando era una spia, tra missioni segrete e giochi di potere. Un giorno, però, la donna scompare senza lasciare traccia, e con il suo allontanamento, anche il passato di John torna a galla. Costretto ad affrontare i fantasmi di una vita che pensava ormai sepolta, John inizia a interrogarsi se i suoi vecchi nemici siano tornati per distruggere il fragile equilibrio che si era costruito. I confini tra ricordi e realtà si fanno sempre più labili, e John si trova a scontrarsi con la follia di un passato che non smette di inseguirlo.

