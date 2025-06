Trama del film Eternal - odissea negli abissi

Il pianeta si ritrovi a un punto critico, quando un terremoto scuote il fondo dell’oceano, aprendo una misteriosa frattura che accelera il cambiamento climatico globale. La frattura minaccia di destabilizzare il campo magnetico terrestre, con conseguenze potenzialmente catastrofiche. In Danimarca, il giovane e ambizioso Elias si dedica anima e corpo allo studio di questo fenomeno, sognando di unirsi a una spedizione sottomarina che potrebbe salvare il pianeta. Elias sta anche completando l’addestramento per diventare pilota di sottomarini, determinato a dare un contributo concreto. Il destino, però, ha altri piani: l'incontro con Anita accende un amore travolgente, spingendolo in una relazione intensa e profonda. Lei sogna una carriera da cantante, e insieme iniziano a immaginare un futuro comune. Quando la passione si scontra con il dovere, Elias si trova di fronte a una scelta cruciale: seguire il cuore o rispondere al richiamo di un mondo che ha bisogno di lui.

