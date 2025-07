Trama del film Night call

Mady, uno studente che lavora come fabbro di notte, aiuta Claire a entrare nel suo appartamento e presto si rende conto che lei gli ha mentito sulla sua identità e ha rubato qualcosa che apparteneva a un uomo pericoloso, Yannick. Mady viene coinvolto in una caccia all'uomo e avrà una notte per dimostrare la sua innocenza.

Sei un blogger? Copia la scheda del film