Trama del film Casa in fiamme

Montse e` molto emozionata perche´ sta per trascorrere un fine settimana con tutta la famiglia nella sua casa di Cadaque´s, sulla Costa Brava. E` divorziata da diverso tempo, il suo ex ha una nuova compagna, i suoi figli sono cresciuti e vivono la loro vita senza prestarle alcuna attenzione. Ma niente e nessuno potra` rovinare l'umore di Montse: ha aspettato questo momento troppo a lungo, lo ha sognato troppo a lungo. Questo fine settimana sara` un fine settimana ideale... anche se dovra` bruciare tutto per fare in modo che lo sia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film