Trama del film Dedalus

Michele, Tiziana, Nino, Antonella, Filippo e Linda sono i sei aspiranti content creator selezionati per partecipare al Dedalus, un nuovo social game che promette di rendere il vincitore ricco e famoso. Rinchiusi in un’arena isolata, i concorrenti partecipano a delle prove che si rivelano sempre più pericolose. Quello che sembrava un semplice gioco si trasforma lentamente in qualcosa di completamente diverso e i concorrenti, si ritrovano a essere carnefici e vittime di un’elaborata vendetta.

