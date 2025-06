Trama del film Oleg

Il film racconta la storia di Oleg (Valentin Novopolskij) un giovane macellaio lettone che lascia la sua terra d’origine per cercare un futuro migliore a Bruxelles. Nella speranza di ottenere uno stipendio dignitoso e di inserirsi nella società, trova impiego in uno stabilimento di lavorazione della carne. Ma il sogno di una nuova vita si spezza quando, tradito da un collega, perde il lavoro e si ritrova senza documenti, pieno di debiti e costretto a mantenere anche la nonna rimasta in patria. Senza alternative e sempre più smarrito, Oleg finisce nelle mani di Andrzej (Dawid Ogrodnik), un polacco dal passato oscuro che si presenta come un salvatore, ma che in realtà lo trascina in un mondo di sfruttamento e criminalità. Trasferitosi in una casa condivisa con altri operai polacchi, Oleg comincia lentamente a comprendere la vera natura dell’uomo da cui ora dipende, rendendosi conto che per sopravvivere dovrà trovare la forza di sottrarsi a un sistema che lo inghiotte.

