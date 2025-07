Trama del film The end (2025)

Il film è ambientato in un futuro prossimo post-apocalittico e vede protagonista una famiglia benestante, che vive in una miniera di sale, trasformata in una lussuosa casa. La terra intorno alla loro tenuta è andata completamente distrutta, motivo per cui la famiglia si è radunata in un bunker dalle pareti saline. Dopo decenni trascorsi in solitaria, la famiglia si ritrova davanti un'estranea: una ragazza che è apparsa all'ingresso del loro bunker. Il figlio, che non ha mai visto il mondo esterno al di là delle mura della casa, è quello più scioccato dalla presenza della sconosciuta, che ben presto minaccerà l'equilibrio della famiglia.

